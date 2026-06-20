オランダ代表は土曜19時、ワールドカップでスウェーデンと対戦する。スウェーデンは初戦でチュニジアを5-1で下した。フットボールゾーンは、フレンキー・デ・ヨングの体調が良好なら、ロナルド・クーマン監督が日本戦（2-2）と同じ先発11人を起用すると予想する。

バート・フェルブルッヘンも起用される見込みで、右からデンゼル・ダムフリーズ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ヴィルジル・ファン・ダイク、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが守備ラインを組む。

デ・ヨングは軽傷で状態が懸念されるが、万全なら起用される見込みだ。 ライアン・グラフェンベルフとティジャニ・ラインダースが中盤を構成する。デ・ヨングが欠場する場合はジャスティン・クルーイフェルトが代役に入り、ラインダースが守備的MFに下がる見込みだ。

ワールドカップデビュー戦で得点を挙げたクリセンシオ・サマーヴィルは再びチャンスを得る。左サイドはコディ・ガクポ、最前線はドニエル・マレンが起点となる。メンフィス・デパイは途中出場が見込まれる。

オランダは1引き分け、スウェーデンは3得点を挙げて勝利した。過去20度の対戦ではオランダが9勝、スウェーデン7勝、4引き分け。

オランダは金曜午前1時のチュニジア戦でグループステージを締めくくる。この結果で決勝トーナメント進出が決まるか、3試合で大会を終えるかが決まる。

オランダ代表の予想先発：ヴェルブルッゲン；ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン；デ・ヨング、グラヴェンベルフ、ラインダース；サマーヴィル、マレン、ガクポ。