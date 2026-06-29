オランダ代表の予想スタメン：モロッコ戦で2人変更

オランダ代表はワールドカップラウンド16でモロッコと対戦する。『Voetbalzone』は、ロナルド・クーマン監督がチュニジア戦（1-3で勝利）から2選手を変更すると予想する。試合は火曜午前3時キックオフで、NPO 1が生中継する。

メキシコ・モンテレイのバート・フェルブルッゲンがゴールを守る。デンゼル・ダムフリーズ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ヴァージル・ファン・ダイク、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが守備陣を形成し、ネイサン・アケはベンチへ。

中盤はフレンキー・デ・ヨング、ライアン・グラヴェンベルフ、ティジャニ・ラインダースの組み合わせを継続。

右翼はドニエル・マレンに代わりクリセンシオ・サマーヴィルが起用される。ブライアン・ブロッベイが最前線に位置し、コディ・ガクポが左サイドから攻撃を仕掛ける。

オランダが勝利すればベスト16で南アフリカまたはカナダと対戦し、7月4日19:00（オランダ時間）にヒューストンで開催される。

オランダ代表の予想スタメン：GK ヴェルブルッゲン、DF ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、MF デ・ヨング、グラヴェンベルフ、ラインダース、FW サマーヴィル、ブロッベイ、ガクポ。