オランダ代表は金曜日、ホームでギリシャと対戦し、ネーションズリーグの戦いを再開する。シャビは負傷した主将フィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーの代役を選ばなければならない。ヨハン・クライフ・アレナでの試合は20時45分にキックオフ。生中継はNPO3で行われる。

ファン・ダイクとブロビーは月曜日、オランダ代表を離脱した。シャビはDFとFWの代役を追加招集せず、23人でギリシャ戦に臨む。

ブライトン＆ホーヴ・アルビオンで好調のバルト・フェルブルッヘンが、オランダ代表のゴールを守る。アーセナルでプレミアリーグ首位に立つユリエン・ティンバーは右サイドバックで先発する。その分、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョ監督にベンチに置かれているデンゼル・ダンフリースが外れる。

ミッキー・ファン・デ・フェンが中央に移るため、左サイドではイアン・マートセンが先発する。もう一人のセンターバックはヤン・パウル・ファン・ヘッケだ。オランダ代表は敵地でのギリシャ戦で2点のビハインドを追いつき、2-2で勝ち点1を獲得した。

オランダ代表での最後の出場がワールドカップだったフレンキー・デ・ヨングは、コンディションを回復し、復帰戦で先発する。金曜日のアレナでは、ヨエイ・フェールマンとタイジャニ・ラインデルスが中盤の残る2枠を担う。

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前回の代表活動期間にはメックス・メールディンクが印象を残したが、最前線ではドニエル・マレンが先発する。右サイドではクリセンシオ・サマーフィルが定位置を確保しており、左サイドからはコーディ・ガクポが脅威を与える役割を担う。

オランダ代表の予想先発メンバー：フェルブルッヘン、ティンバー、ファン・ヘッケ、ファン・デ・フェン、マートセン、デ・ヨング、フェールマン、ラインデルス、サマーフィル、マレン、ガクポ。