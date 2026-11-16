オランダ代表の予想スタメン：シャビ監督、デ・ヨングの代役を指名へ

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オランダ代表は月曜日、ヨハン・クライフ・アレナでギリシャに7-0で大勝してから3日後にドイツと対戦する。フレンキー・デ・ヨングの代役にテウン・コープマイネルスをシャビ監督が指名すると、Voetbalzoneは予想する。ベルリンのオリンピアシュタディオンで行われる大一番は20時45分に始まり、NPO3で生中継される。

デ・ヨングは土曜日に負傷のため離脱し、ベルリンでの一戦を欠場する。シャビ監督はそれ以前に、ギリシャ戦の7得点による大勝を欠場したフィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーもメンバーから外していた。

月曜日のドイツでの一戦では、バルト・フェルブルッヘンがゴールを守る。守備陣に変更はなく、右からデンゼル・ダンフリース、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、ミッキー・ファン・デ・フェン、ユリエン・ティンバーが先発する。

ギリシャ戦に途中出場したコープマイネルスが、中盤でデ・ヨングの代役を務める。ヨイ・フェールマンとタイアニ・ラインデルスがオランダ代表の中盤を構成する。

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オランダ代表の前線にも新たな顔ぶれはない。ギリシャ戦で先制点を挙げたクリセンシオ・サマーフィルが、再び右サイドで起用される。同じく得点を決めたドニエル・マレンが最前線に立ち、コーディ・ガクポが左から攻撃に絡む。

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次の試合 GER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 NED 視聴する

オランダはネーションズリーグのグループBで、5試合を終えて勝ち点11の首位に立つ。ドイツはシャビ監督率いるチームと勝ち点3差の3位につけている。

ドイツは金曜日、セルビアとのアウェー戦に3-1で勝利し、自信を深めた。ユルゲン・クロップ監督率いるチームでは、フロリアン・ヴィルツらが得点した。

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オランダとドイツは9月にもアムステルダムで対戦している。アウェーのドイツが勝利するかに見えたが、アディショナルタイムにガクポが得点し、1-1とした。

両国の対戦は今回で50回目。ドイツが18勝、オランダが12勝を挙げ、引き分けは計19回。オランダは80得点、91失点を記録している。

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オランダ代表の予想スタメン：フェルブルッヘン；ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・デ・フェン、ティンバー；コープマイネルス、フェールマン、ラインデルス；サマーフィル、マレン、ガクポ。