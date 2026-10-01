オランダ代表は木曜日、UEFAネーションズリーグでアウェーのギリシャ戦に臨む。シャビ監督は2か所の変更を加える見込みだと、Voetbalzoneが伝えている。オランダ代表の一戦は20時45分キックオフで、NPO3で生中継される。

バルト・フェルブルッヘンは引き続きシャビ監督の信頼を得て、ゴールマウスを守る。スペイン人指揮官が採用する4バックでは、デンゼル・ダンフリースが右、ミッキー・ファン・デ・フェンが左のサイドバックに入る。

シャビ監督はヤン・パウル・ファン・ヘッケをセンターバックで起用できない。トッテナム・ホットスパーのDFは負傷により離脱したためだ。なお、テオ・ヤンセンはRondoで、このDFを「オランダ代表の最も弱い鎖の輪」と評していた。代わって、主将フィルヒル・ファン・ダイクの隣ではユリエン・ティンバーにチャンスが巡ってくる。

オランダ代表の中盤にサプライズはない。つまり、ジョーイ・フェールマンが再び先発し、ライアン・フラーフェンベルフとタイヤニ・ラインデルスもスタメンに名を連ねることになる。

ルート・フリットはRondoで、日曜日にベオグラードで2得点を挙げたクライセンシオ・サマーフィルとメックス・メールディンクの献身性を高く評価していた。両アタッカーはギリシャ戦でも先発する。

シャビ監督は負傷のため、コーディ・ガクポの名前をメンバーから外さざるを得なかった。ガクポはオランダ代表のトレーニングキャンプを離れている。左ウイングではルベン・ファン・ボメルがアピールの場を得る。

オランダ代表の予想スタメン：フェルブルッヘン；ダンフリース、ティンバー、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン；フェールマン、フラーフェンベルフ、ラインデルス；サマーフィル、メールディンク、ファン・ボメル。