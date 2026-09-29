オランダ代表の予想スタメン：シャビが2つのラインでメンバーを変更へ

オランダ代表は木曜日、敵地でのギリシャ戦でネーションズリーグを再開する。シャビ監督は2か所でメンバーを変更すると、Voetbalzoneが予想している。オランダ代表の一戦は20時45分キックオフで、NPO3で生中継される。

バルト・フェルブルッヘンは引き続きシャビ監督の信頼を得て、ゴールマウスを守る。スペイン人指揮官が採用する4バックでは、デンゼル・ダンフリースが右、ミッキー・ファン・デ・フェンが左のサイドバックに入る。

シャビ監督は、セルビア戦でのプレーを受けて、センターバックのヤン・パウル・ファン・ヘッケを外す。テオ・ヤンセンはRondoで、このDFを「オランダ代表で最も弱い鎖の輪」とまで評した。今回は主将フィルジル・ファン・ダイクの隣で、ユリエン・ティンバーにチャンスが与えられる。

オランダ代表の中盤にサプライズはない。つまり、ジョーイ・フェールマンが再び先発し、ライアン・フラーフェンベルフとタイアニ・ラインデルスもスタメンに名を連ねることになる。

ルート・フリットはRondoで、日曜日にベオグラードで2得点を挙げたクライセンシオ・サマーフィルとメックス・メールディンクの献身性を非常に高く評価していた。両アタッカーはギリシャ戦でも先発する。

シャビ監督は負傷のため、オランダ代表のトレーニングキャンプを離れたコーディ・ガクポの名前に取り消し線を引かざるを得なかった。代わって左ウイングではルーベン・ファン・ボメルがアピールの機会を得る。

オランダ代表の予想スタメン：フェルブルッヘン；ダンフリース、ティンバー、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン；フェールマン、フラーフェンベルフ、ラインデルス；サマーフィル、メールディンク、ファン・ボメル。