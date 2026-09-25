オランダ代表の予想スタメン：シャビが2か所を変更へ

オランダ代表は日曜日、ネーションズリーグのグループステージでセルビアと対戦する。シャビ監督は先発を2か所変更すると、Voetbalzoneが予想している。ベオグラードで行われる一戦は18時キックオフで、NPO1で生中継される。

ドイツ戦で土壇場に勝ち点1を拾ったオランダ代表は、今回もバルト・フェルブルッヘンがゴールマウスを守る。右サイドバックはデンゼル・ダンフリース、左サイドバックはミッキー・ファン・デ・フェン。主将フィルヒル・ファン・ダイクの相棒はヤン・パウル・ファン・ヘッケで、木曜日のプレー後にはかなりの批判を浴びていた。

ジョーイ・フェールマンはドイツ戦で途中出場から好プレーを見せ、日曜日は先発で実力を示すチャンスを得る見込みだ。そのためクインテン・ティンバーはベンチスタートとなる。それ以外に中盤の変更はなく、ライアン・フラーフェンベルフとタイジャニ・ラインデルスが引き続き先発に名を連ねる。

ブライアン・ブロビーは負傷により離脱し、オランダ代表メンバーではジョシュア・ザークツィーがその代役として招集された。ただ、セルビア戦で最前線に入るのはメックス・メールディンクだ。AZの選手である同選手はドイツ戦の途中出場で好印象を残し、一度はゴールを決めながら取り消しとなっていた。ラファエル・ファン・デル・ファールトはNOSで「彼は良い出来だったし、唯一のストライカーだ。このまま使い続ければいいと思う」と語った。

クライセンシオ・サマーフィルは右ウイングの先発を維持し、ドイツ戦で得点を決めたコーディ・ガクポが左からプレーする。ルーベン・ファン・ボメルはアディショナルタイムに見事なアシストを記録したが、再びベンチスタートとなる。

オランダ代表予想スタメン：フェルブルッヘン；ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン；フェールマン、フラーフェンベルフ、ラインデルス；サマーフィル、メールディンク、ガクポ。