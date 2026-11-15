オランダ代表の予想スタメン：シャビがデ・ヨングの代役を指名

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オランダ代表は、ヨハン・クライフ・アレナでギリシャに7-0で圧勝した3日後の月曜日、ドイツと対戦する。シャビ監督はフレンキー・デ・ヨングの代役にトゥーン・コープマイネルスを起用すると、Voetbalzoneが予想した。ベルリンのオリンピアシュタディオンで行われる大一番は20時45分に始まり、NPO3で生中継される。

デ・ヨングは土曜日に負傷で離脱し、ベルリンでの試合を欠場する。シャビ監督はすでにフィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーの起用を見送っており、2人はギリシャ戦の7得点での大勝も欠場した。

月曜日のドイツ戦では、バルト・フェルブルッヘンがゴールを守る。守備陣に変更はなく、右からデンゼル・ダンフリース、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、ミッキー・ファン・デ・フェン、ユリエン・ティンバーが先発する。

ギリシャ戦で途中出場したコープマイネルスが、中盤でデ・ヨングに代わって入る。オランダ代表の中盤は、ヨイ・フェールマンとタイジャニ・ラインデルスが構成する。

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オランダ代表の前線にも新たな顔ぶれはない。ギリシャ戦で先制点を挙げたクリセンシオ・サマーフィルが、再び右サイドでチャンスを得る。同じく得点を決めたドニエル・マレンがセンターフォワードを務め、コーディ・ガクポは左サイドから脅威をもたらす役割を担う。

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次の試合 GER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 NED 視聴する

オランダはネーションズリーグのグループBで、5試合を終えて勝ち点11の首位に立つ。ドイツはシャビ監督率いるチームと勝ち点3差の3位につけている。

ドイツは金曜日、敵地でセルビアに3-1で勝利して自信を深めた。ユルゲン・クロップ監督率いるチームでは、フロリアン・ヴィルツらが得点した。

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オランダとドイツは9月にもアムステルダムで対戦した。ドイツが勝利するかに見えたが、アディショナルタイムにガクポが得点し、1-1とした。

両国の対戦は今回で50回目。ドイツが18勝、オランダが12勝を挙げ、引き分けは計19回。オランダは80得点、91失点を記録している。

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オランダ代表の予想先発メンバー：フェルブルッヘン；ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・デ・フェン、ティンバー；コープマイネルス、フェールマン、ラインデルス；サマーフィル、マレン、ガクポ。