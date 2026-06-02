オランダ代表の予想スタメン：クーマン監督がメンフィス・デパイの起用を決定

オランダ代表はワールドカップに向け準備中。水曜にはアルジェリアと親善試合を行い、20時45分にデ・クープでキックオフ、NPO 1が生中継する。

フェイエノールトの本拠地ではバート・フェルブルッゲンがゴールを守る。出場停止のデンゼル・ダムフリーズに代わり、右SBにはマッツ・ウィッファーが起用される見込みだ。ヤン・ポール・ファン・ヘッケとヴィルジル・ファン・ダイクがセンターバックで守り、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが左SBに入る。

フレンキー・デ・ヨングは回復し、中盤を支配する。ライアン・グラフェンベルフとティジャニ・ラインダースが3人の中盤を完成させる。

メンフィス・デパイは合流したもののコンディション不足でベンチスタート。代わりにブライアン・ブロッベイがチャンスを得る。右のドニエル・マレンと左のコディ・ガクポがサポートする。

オランダ代表は、フェイエノールトのラミズ・ゼルキやアニス・ハジ・ムッサと対戦し、木曜日に米国へ移動。月曜日にニューヨークでウズベキスタンと最終親善試合を行う。

オランダは6月14日、アメリカ・カナダ・メキシコ開催のW杯初戦で日本と対戦。グループステージではスウェーデン（6月20日）、チュニジア（6月26日）と戦う。

予想先発：ヴェルブルッゲン、ウィッファー、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、グラヴェンベルフ、ラインダース、デ・ヨング、マレン、ブロッベイ、ガクポ。