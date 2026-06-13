オランダ代表の不仲に視聴者は驚いている。

オランダ代表チームの誕生日の一幕がSNSで大きな反響を呼んでいる。公式チャンネル「OnsOranje」の映像では、ロナルド・クーマン監督がGKマーク・フレッケン選手の33歳の誕生日を祝うが、視聴者は一様に皮肉な結論に至っている。つまり、その熱意は微塵も感じられないということだ。

代表チームは現在カンザスシティでW杯準備中。日曜には日本との初戦に臨む。

動画では選手たちが室内で集まり、クーマン監督が語りかける。 「皆さん、おはようございます。今日、誕生日を迎える選手がいます。おめでとう。どうぞ。この日を楽しんで、これが君の喜びになればと思います」と監督はフレッケンにプレゼントを手渡した。何が入っていたかは不明だ。

続いてフレッケンがチームメイトに語りかけた。「皆さん、祝福ありがとうございます。皆さんと過ごす日々はいつも最高です。大きな大会が近づいています。ここで素晴らしい思い出を作りましょう。私たちは優れたチームです。その力を最大限に発揮しましょう」とオランダ代表GKは語った。

短い挨拶のあと、選手たちから拍手が送られた。視聴者はこの動画に驚き、コメント欄には「雰囲気が重すぎる」との声が多数寄せられている。

あるサポーターは「すごく楽しそう」と書き込み、別のフォロワーは「みんなやる気満々！」と反応した。さらに「いい雰囲気だね！」という声もあった。

別のファンは「全体が静的で楽しさが少なく、プレッシャーを感じる。一瞬の場面だが、チームに驚かされる気がしない。でも、結局は我々が世界チャンピオンになる」と投稿した。

フレッケン自身も「まるで自分のポケットから出したみたい。熱意が感じられない」と批判される一方、「素晴らしい話者だ。熱意が画面から伝わってくる」と擁護する声もある。







