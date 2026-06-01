オランダ代表のワールドカップ対戦相手の信頼が、大敗で再び揺らぐ。

月曜日の夜、スウェーデンはノルウェーとの親善試合で3-1で敗れた。スコアはさらに開く可能性もあった。

グラハム・ポッター監督のチームはベストメンバーではなかったが、ノルウェーも同様だった。アレクサンダー・イサクは途中出場、ヴィクトル・ギョケレスは出場せず。エルリング・ハーランドはベンチから観戦した。

開始8分、ライアーソンのシュートをラーセンがヘディングでコースを変え先制。

10分後、アントニオ・ヌサがペナルティエリアで右足一閃。ゴールキーパーのヤコブ・ウィデル・ゼッターストロムは及ばず、2-0となった。

スウェーデンは為す術なく、被害拡大の阻止が精一杯だった。37分にはストランド・ラーセンが再びネットを揺らし、ライアーソンのクロスをヘディングで3-0とした。

後半、ポッター監督の交代が功を奏し、スウェーデンは流れを掴んだ。それでも最大のチャンスはノルウェーにあったが、イサクのゴールで3－1とした。

この得点でスウェーデンの被害は最小限に留まった。前半はノルウェーが圧倒し、さらに得点を重ねてもおかしくない内容だった。W杯を前に最後のテストマッチとなったスウェーデンにとっては痛手だ。次戦は木曜日、ギリシャと対戦する。

オランダ代表はグループリーグ第2戦でスウェーデンと対戦し、6月20日にヒューストンで試合を行う。