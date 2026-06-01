オランダ代表のワールドカップ対戦相手が、大敗で再び信頼を失う

月曜日の夜、スウェーデンはノルウェーとの親善試合で3-1で敗れた。スコアがさらに開いてもおかしくない内容だった。

グラハム・ポッター監督のチームはベストメンバーではなかったが、ノルウェーも同様だった。アレクサンダー・イサクは途中出場、ヴィクトル・ギョケレスは出場せず。エルリング・ハーランドは代表として観戦した。

開始8分、ライアーソンのシュートをラーセンがヘディングでコースを変えて先制。

10分後、アントニオ・ヌサがペナルティエリアで右足一閃。ゴールキーパーのヤコブ・ウィデル・ゼッターストロムは及ばず、2-0となった。

スウェーデンは為す術なく、被害拡大の阻止に徹した。37分にはストランド・ラーセンが再びネットを揺らし、3-0。

後半、ポッター監督の交代策でスウェーデンは流れを掴んだ。最大のチャンスはノルウェーにあったが、イサクが運も味方にして3－1とした。

この得点でスウェーデンの敗色は薄れたが、ノルウェーは前半だけでさらに得点を重ねてもおかしくない内容だった。W杯を前にあと1試合を残すスウェーデンにとって、結果は残念だ。木曜日の相手はギリシャである。

オランダ代表はグループリーグ第2戦でスウェーデンと対戦し、6月20日にヒューストンで試合を行う。