「オランダ代表のワールドカップメンバーに選ばれると確信している」

プレーオフ決勝でFCユトレヒトを破ったアヤックスのFWウォウト・ヴェグホルスト（33）は、試合後のESPNのインタビューで「W杯代表入りは確実だ」と断言した。

日曜のPK戦では上隅に強烈なキックを叩き込み、チームをカンファレンスリーグ予選へ導いた。

試合後、ESPNの取材に「代表入りは確信している」と断言。

緊張は全くしていない。「楽しみだ。チームとして何ができるか、監督が何を期待しているかも理解している」と語った。

さらに、彼はロナルド・クーマン監督が最近示してくれた評価にも言及。「監督の言葉は大きな励みになる」と明かした。

皮肉ではなく、感謝を込めて言っている。必要なときに結果を出し、立ち続けることが大切だ。

一方で、今シーズンは結果が残せなかったと認め、「もっと良いパフォーマンスを望んでいた」と振り返る。それでも代表での価値はスタッフに理解されていると語った。

「オランダ代表や本大会での自分の価値は、かなり証明できたと思う」とウェグホルストは続けた。過去の大舞台でも重要な役割を果たしたこのフォワードは、クーマン監督が再び自分を起用すると確信している。

今は期待でいっぱいだ。「すごく楽しみだ。しばらく家を離れるのが唯一の心配だが、現地では素晴らしい時間を過ごせるよう頑張りたい」と語った。