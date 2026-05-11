オランダ代表のロナルド・クーマンの後任候補に意外な名が挙がり、驚きが広がっている。

NOS『Studio Voetbal』で、オランダ代表監督の後任候補にマイケル・ライジガー氏の名前が挙がった。まだ若手指導者であるため、パネリストは驚いた。

現在U-21代表監督を務めるライジガーは指導経験が浅く、パネリストからは疑問の声が上がった。司会のファン・ラムスホルストは「経験やプレッシャーに耐えられるか」と質問した。

テオ・ヤンセンは「その通りです。ただ、それが重要なのでしょうか？」と反論。ライジガーがハイプレッシャーな環境で働いた経験がないことを認めつつ、「ヴァン・バステンも代表監督就任前は経験が浅かったが、うまくいった」と指摘した。

それでも、ヤンセンは「KNVB内で実績はあるが、最善の選択か疑問だ。テン・ハグやスロット、ピーター・ボスの方が良かった」と語る。

「何が最善の選択かを見極めるべきだと思う。 ただ、今の時点で選択肢は多くない。本来ならもっと早く決断し、ロナルドに「これからどうするつもりだ？」と確認すべきだった。それがなかった以上、今は誰が空いているかを見極めるしかない。その数は多くない。そこで内部にも目を向けると、自然とライツィガーに落ち着くのは理解できる」と結んだ。

ピエール・ファン・ホイドンクは、元「ヨング・アヤックス」監督でトップチームのアシスタントコーチを務めた人物を候補とする提案に驚いている。彼は「エールディヴィジでも若手監督がミスをするのは当然だ。だが皆『監督業は経験が重要』と言う。それなのに代表チームに経験の浅い監督を据えるのか」と語った。 それなのに、KNVBのフラッグシップである代表チームに経験の浅い監督を据えるつもりなのか？」とファン・ホイドンクは驚きの表情で語った。