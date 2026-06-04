「オランダ代表のフォワード陣では、彼をマレンの隣に起用するだろう」

テオ・ヤンセンは、番組『De Oranjezomer』で、メンフィス・デパイはワールドカップでオランダ代表の攻撃の要として起用されるには力不足だと述べた。

「メンフィスは重要な選手だ。代表では最も得点を挙げる選手だ。だが私が布陣を組むなら、メンフィスは入らない」と語り、代表歴代最多得点者でも現時点ではスタメンに値しないと判断した。

「私はドニエル・マレンの隣にブライアン・ブロッベイを配置するだろう。その下にはコディ・ガクポを置く」と、このアナリストはロナルド・クーマン監督に無償のアドバイスを送る。「私は別の戦い方、別のシステムで臨むだろう。オランダ代表のサッカーは、やはり素晴らしいとは言えないからだ。アルジェリア戦ではチャンス作りに関してはまだ良かったが」

彼は「送別試合」でオランダがアルジェリアに0-1で負けたのを見て、「W杯前に良い気分ではない。12回も交代しほぼ全員がプレーしたのは珍しい。あの試合は諦めるしかない」と語る。

「国民に良い試合を届け、気持ちよく送り出したい。それができなかった。だから皆は『まさか、そんなことにはならないだろう？』と不安を抱えてW杯に行く」とやや懐疑的に語った。

ただし、2トップならデパイとマレンは共存できる。3トップの場合、マレンは中央で起用すべきだ。

アルジェリア戦ではマレンが先発、メンフィスは後半途中出場、ウェグホルストは終盤投入されたが、ホームでの敗北は免れなかった。