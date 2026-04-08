アルクマールの新星アイユーブ・オウフィールは、オランダ代表ユースでの活躍で注目を集める。彼は「風車軍団」と「アトラスの黒豹」のどちらを選ぶか、まだ明言していない。

モロッコ系20歳のオウフェキルは、モロッコ王立サッカー連盟からまだ連絡を受けていないという。

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オランダ紙「voetbalprimeur」のインタビュー（モロッコ紙「アル・バトゥーラ」が転載）で彼は「今はオランダ代表に集中し、招集されるたびに全力でプレーしている」と語った。

さらに彼は「オランダ代表でプレーし、チームにはとても居心地の良さを感じている。だが最終決定はしていない。すべての選択肢は開いている」と語った。

直近のU-21代表デビュー戦ではベルギー戦（2-1）で1ゴール1アシストを記録し、注目を集めた。

アルクマール所属の彼は「代表のユニフォームを着ることは常に夢見ていたことで、大きなモチベーションになる」と喜びを語った。

昨夏はU-19代表で欧州選手権制覇に貢献した。