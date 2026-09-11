『デ・テレフラーフ』のポッドキャスト『Kick-Off』で金曜日、ファレンタイン・ドリーセンが、代表監督シャビ・エルナンデスがフィルジル・ファン・ダイクとの2度目の話し合いを求めたと伝えた。このジャーナリストは、35歳のリヴァプール所属センターバックにオランダ代表での将来があるのかと公然と疑問を呈する一方で、このベテランが近く代表引退する可能性を十分に埋められる代替案も不足していると見ている。

ファン・ダイクのオランダ代表での将来をめぐっては、現時点で多くのことが不透明なままだ。シャビはすでに予備登録メンバーを内部で明らかにしているが、以前とは異なり、もはや公表はされていない。

9月18日金曜日に、新代表監督の最終メンバーが発表される。その翌週の月曜朝には、シャビが記者会見で自身の選考について説明する予定だ。

ファン・ダイクは最近、イングランドのメディアに対し、自身のオランダ代表での将来について決断が下される前に、両者の間で話し合いが行われると認めていた。「自分は今でもチームにとって価値があり、重要な存在になれると感じている」

「その点で同じ考えなら、2028年の欧州選手権までの2年間は良い時間になるだろう。そうでなければ、その時はその時だ」と、ファン・ダイクは語っていた。

ドリーセンは、早急に明確な結論が出る必要があると見ている。「いずれにしても1週間以内には決まらなければならない。来週にはメンバーが発表されるからね。もし彼が辞退するなら、それはもっと早く耳に入ると思う。何らかの形で伝えられるはずだ」

「彼がそれでもまたリヴァプールで戦い続けているというのは、私はもう非常に特別なことだと思う」と、ドリーセンは続けた。なお、彼はファン・ダイクのパフォーマンスに対して、もはや感銘を受けてはいない。「それでもあそこで続けていくんだからね。もちろん彼は昨年、条件改善を伴う新契約にもサインしている（2027年半ばまで、編集部注）」

「ただ、それがオランダ代表でそんなに大きな成功になるのかというと、私は大いに疑問だ。シャビが彼との2度目の話し合いを望んだという事実も、それを十分に物語っている」とドリーセンは言う。「彼らが結論に達したのかどうかは分からない。でも、間違いなく水曜日には話し合ったはずだ」シャビは水曜日、リヴァプール対アトレティコ・マドリーの試合に姿を見せていた。

同僚のイェルーン・カプタインスもこれに加わる。「注目しなければならないのは、トーナメントへ向けたサイクルを始めるということだ。2年後の彼はどうなっているのか。サッカー選手の人生において2年はかなり長い。あの年齢ならなおさらだ」

「2年後もトップレベルにいるのか。重要なのは、2年後に彼がどういう状態にあるかだ。何かを始める以上、もし彼がそこに到達できないなら、そのサイクルは他のDFたちと始めたいはずだ。実際にそこに立てる選手たちとね」

ただ、ドリーセンはファン・ダイクの後ろに控える代替案が「本当の意味では」準備できていないと考えている。「誰かがものすごい勢いでその座を脅かしていて、『あのファン・ダイクはまだオランダ代表で何をしているんだ？』と言うような状況ではない」

「だから、その意味では『彼をそのまま残しておくべきだ』とも言える。できるだけ長くね。そして、ある時点で自分の中で判断するんだ。欧州選手権まで戦い抜くのに彼は十分なレベルかどうかを」とドリーセンは語った。なお、彼は前回のワールドカップでのファン・ダイクについて「浮いていた」と感じていたという。「あの時は、理由は何であれ、精神状態があまり良くなかった」