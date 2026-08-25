オランダ代表のシャビ監督がケイス・スミットについて即座に見解を示す

オランダ代表の新監督として初めて臨んだ記者会見で、シャビはいきなりケース・スミットについて自身の考えを口にした。スペイン人指揮官は火曜日の午後、ザイストで正式にお披露目された。

会見では、ファレンタイン・ドリーセンからAZの逸材スミットを知っているかどうかを問われた。新たにオランダ代表を率いるシャビは「はい、知っています」と返答。「面白いことに、ちょうど今日と昨日、私たちはケース・スミットを分析していました」と語った。

スミットへの招集が実現する可能性は、決して排除されていない。「リストに入る選手を決めるまで、まだ3週間あります。ただ、才能ある若い選手がたくさんいることは、すでに話しました」とシャビは述べた。バルセロナで監督を務めていた時期も、若い選手にチャンスを与えることで知られていた。

シャビは、自身の選考において年齢は決定的な要素ではないと強調した。「その選手が誰で、何歳かなんて私には関係ありません。選手が結果を出していれば、招集されます」

また、新監督は若手時代にバルセロナで自身がブレイクした経験にも言及した。「ファン・ハールは、私が17歳、18歳の時に非常に信頼してくれました。なら、なぜダメなのですか」とシャビは語った。「準備ができていて、私たちもその選手が準備できていると感じるなら、起用をためらうことはありません」

スミットに加え、オランダ代表の主力選手たちについても話題に上った。シャビは、お披露目に先立ってすでにフレンキー・デ・ヨングとフィルジル・ファン・ダイクの両者と連絡を取っていたことを明かした。「フレンキー・デ・ヨング、そしてフィルジル・ファン・ダイクと話をしました」と話している。

ファン・ダイクの正確な役割については、シャビはまだ明言を避けた。「彼とは話しましたが、もっと話をしたいと思っています。様子を見ましょう」