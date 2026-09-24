オランダとドイツのネーションズリーグの一戦は、木曜夜に印象的な場面とともに始まった。キックオフ前、ヨハン・クライフ・アレナでは亡くなったバルティナ・クーマン氏を追悼する1分間の黙とうが行われたが、ヨーデルのような声を上げた観客によって妨げられた。

両国の選手たちは、元オランダ代表監督ロナルド・クーマン氏の妻の死を悼むため、センターサークル付近に集まっていた。バルティナ・クーマン氏は先週、65歳で死去。乳がんを患っていた。

静まり返ったヨハン・クライフ・アレナに、突如としてスタンドから大きなヨーデルのような声が響いた。その直後に黙とうは再開され、終了後にはスタンドから温かい拍手が送られ、その後、主審アレハンドロ・エルナンデス・エルナンデス氏が試合開始の笛を吹くことができた。

Xでは、この出来事に対してほぼ即座に多くの憤りの声が上がった。ある視聴者は「黙とうの最中に1人が叫ばなければならないなんて残念だ」と書き込み、別の人物は「たった数秒も静かにしていられないなんて。信じられない」と反応した。

ほかの視聴者たちも、スタンドでのこの行為にほとんど理解を示していない。「なぜいつも1人いるんだ？ しかも1分間の黙とうといっても、丸々1分ですらないのに」と、いら立った様子でXに投稿されている。

別のユーザーは「バルティナ・クーマンのための黙とうの最中に、若くして亡くなったロナルド・クーマンの妻を悼んでいる場面で、どうしても1人がヨーデルのような声を出さなければならなかった」と記した。シルバナも不快感を示し、「黙とう中にわめいていたその人には、ぜひ私の隣に来てほしかった」と投稿している。

その一方で、クーマン氏への追悼に賛辞を送る視聴者も複数いた。「バルティナ・クーマンのための黙とうは素晴らしかった。敬意を表したい」とあるユーザーは書いている。







