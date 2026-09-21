オランダ代表のインターナショナルがドイツメディアを席巻「気をつけろ、クロップ。彼は絶好調だ！」

ドイツでも、新指揮官の初陣には大きな期待が高まっている。木曜日、ユルゲン・クロップはさっそく難しい仕事に直面する。ヨハン・クライフ・アレナで行われるUEFAネーションズリーグのオランダ代表戦だ。Bildは、クロップに対してあるオランダ代表選手への警戒を強く呼びかけている。

そこで引き合いに出されているのが、先週末に5-3で終わったマンチェスター・シティ対サンダーランドだ。「この試合のマン・オブ・ザ・マッチは、サンダーランドでハットトリックを決めたブライアン・ブロビーにほかならない。気をつけろ、クロップ。オランダのスターは絶好調で、得点するのが大好きだ！」とBildは記している。

「したがって、クロップが木曜日にオランダ戦でデビューを飾る際、ドイツ代表は警戒を怠ってはならない！ ブロビーは、新監督シャビがネーションズリーグに向けて選んだ6人の攻撃陣の1人だ」

Sport1も感銘を受けている。「なんというパフォーマンスだ！」と、ドイツのスポーツ専門局は伝えている。「元ライプツィヒ所属のブライアン・ブロビーが、プレミアリーグで大きな話題を呼んだ。24歳のストライカーはマンチェスター・シティ戦でサンダーランドの3得点すべてを決めたが、敗戦を防ぐことはできなかった」

ブロビーが木曜日にシャビの下でいきなり先発する可能性は現実的だ。センターフォワードの第一候補はドニエル・マレンだったが、土壇場で離脱した。マレンの代役としてメックス・メールディンクが招集されたものの、先発の座に近いのはブロビーとみられる。

ドイツでは、2年前のオランダ代表とのネーションズリーグの一戦をまだ忘れていないだろう。当時は特にヨナタン・ターがブロビーに大いに手を焼いており、ブロビーはその試合でここまでの代表キャリアでも屈指の出来を見せていた。その試合は2-2で終わった。

木曜日には、オランダ戦とギリシャ戦に向けたドイツ代表に入っているターとの再戦になる可能性がある。2年前にもその場にいたニコ・シュロッターベックも、今回のメンバーに名を連ねている。