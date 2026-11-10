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オランダ代表は、重要なUEFAネーションズリーグの試合を前に、フィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーが代表メンバーから離脱するという大きな痛手を負った。オランダサッカー協会は、両選手が日曜日にそれぞれ所属クラブの試合に出場したものの、代表戦に出場できる状態にはないと発表した。

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オランダ代表に負傷者2人の痛手

ファン・ダイクとブロビーは、ネーションズリーグのグループステージ最終2試合を前に、代表メンバーから正式に離脱した。オランダサッカー協会（KNVB）が月曜日にこの残念な知らせを発表。短い声明で、両選手とも今度の代表活動に参加できるほどのコンディションにはないと判断されたことを明らかにした。

2人の離脱がチームの準備にとって大きな痛手となるのは間違いない。オランダ代表の陣容は23人に減ったが、代表の首脳陣は両選手の代役をすぐには招集しないことを選んだ。

リヴァプールの勝利に貢献したファン・ダイクが代表戦を欠場

クラブで過密日程をこなしていることを考えると、ファン・ダイクの身体的な問題はやや意外だ。守備の要であるCBは日曜午後、リヴァプールがクリスタル・パレスに3-1で勝利したプレミアリーグの一戦に90分間フル出場していた。

今回の突然の離脱まで、ファン・ダイクは国内リーグで全試合に出場し続けていた。今季のリヴァプールのプレミアリーグ全試合で、すべての時間に出場している。

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その不在はオランダ代表にとって大きな痛手となる。ファン・ダイクは先ごろ代表で個人的な大きな節目を迎え、A代表通算100試合出場を達成した。10月初旬にセルビアを2-1で下した試合でのことだ。

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ブロビー、コンディション面で再びつまずく

代表で主将を務めるファン・ダイクと同様、ブロビーも離脱前の週末にはクラブの試合に出場していた。日曜日にはサンダーランドがチェルシーに1-0で勝利した試合に出場したが、代表に合流できる状態にはない。

FWにとって、出場と離脱を繰り返してきた今回の代表活動で、新たな悔しいつまずきとなった。ブロビーは9月に始まったネーションズリーグの初期には、ドイツと1-1で引き分けた試合に先発していた。

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しかし、その試合では開始から30分余りで負傷により交代を余儀なくされた。この早期交代によって、その後のセルビアとの連戦と、前回のギリシャ戦を欠場。そして今回も再び、試合を外から見守ることになる。

ネーションズリーグの重要な2試合が迫る

主将と攻撃陣の有力な選択肢を失ったものの、オランダ代表は早急に態勢を立て直さなければならない。今後1週間で、ネーションズリーグのグループAを締めくくる重要な2試合に臨む。

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残る23人のメンバーはまず、金曜日の夜にアムステルダムでギリシャを迎える。ホームのサポーターの前で勝ち点3を獲得し、良い勢いをつけたいところだ。そのホームゲームを終えると、オランダ代表一行はすぐにベルリンへ向かう。月曜日の夜にドイツと対戦し、厳しい戦術的な試練が予想される一戦でグループステージを締めくくる。