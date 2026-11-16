共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

オランダ代表が、金曜日に行われるネーションズリーグ準々決勝の組み合わせ抽選で対戦し得る国が分かった。ドイツに0-5で大敗したシャビ・エルナンデス監督率いるチームには、再び強敵が待ち受ける可能性がある。対戦候補はフランス、イングランド、ポルトガルの3カ国。ただし、ポルトガルのグループ首位はまだ確定していない。

オランダは月曜日の夜、ベルリンのオリンピアシュタディオンでドイツに大敗した。ユルゲン・クロップ監督率いるチームに0-5で敗れ、数日前にギリシャを7-0で下した快勝は早くも影が薄れた。この大敗にもかかわらず、オランダ代表はネーションズリーグで戦い続ける。各組の1位と2位が準々決勝に進むためだ。

準々決勝の組み合わせ抽選は、UEFAの本部があるスイスのニヨンで11月20日（金）に行われる。12時から準々決勝の4カードが決まり、オランダの次の対戦相手が明らかになる。抽選ではグループ首位と2位の扱いが異なるため、どの国とも対戦する可能性があるわけではない。

抽選では4つのグループ首位チームがシード、4つの2位チームがノーシードとなる。オランダはドイツに次ぐ2位で終えたため、別のグループの首位チームと対戦する。グループステージですでに対戦した国同士は、準々決勝で再戦しない。

広告 広告

対戦候補の一つは、グループ1を首位で終えてシードを確保したフランスだ。フランスは、同じく準々決勝進出を決めたベルギーを上回った。オランダにとってフランスとの対戦は、とりわけドイツ戦で守備の脆さを露呈した後だけに、いきなり非常に厳しい試練となるだろう。

イングランドもオランダ代表の対戦候補に入っている。イングランドはスペイン、クロアチア、チェコと同じグループ3で首位を確保した。スペインは2位に終わり、オランダと同じく抽選でノーシードとなるため、両国が対戦することはない。

3つ目の対戦候補は、ポルトガルが首位に向かっているグループ4から決まる。ポルトガルは準々決勝進出をすでに決めているが、グループ首位を確定させる必要がある。デンマークとノルウェーは11月17日（火）の直接対決で残る一つの出場枠を争い、ポルトガルは同じ夜にウェールズと対戦する。