木曜夜、ネーションズリーグ第5回大会が開幕する。オランダ代表にとって再びタイトル獲得のチャンスであるだけでなく、2028年欧州選手権を見据えても、この大会は大きな価値を持ち得る。本記事では、ネーションズリーグの仕組みと、オランダ代表にとって何が懸かっているのかを解説する。

大会は4つのディビジョン、リーグA、B、C、Dに分かれている。オランダを含む強豪国はリーグAで戦い、それ以外の国々は下位ディビジョンに振り分けられている。リーグA、B、Cはそれぞれ16か国で構成され、4か国ずつの4グループに分かれる。リーグDは6か国で、3か国ずつの2グループとなっている。

最終的にネーションズリーグのタイトルを争うのは、リーグAの16か国のみだ。そのタイトルを狙うには、各国がグループの上位2位以内に入る必要がある。オランダにとっての対戦相手はドイツ、セルビア、ギリシャ。1位または2位に入れば準々決勝進出となる。その後、ノックアウトステージを勝ち抜いた国がネーションズリーグ2026-27の王者に輝く。

他のディビジョンに属する国々にとっても、懸かっているものは大きい。ネーションズリーグには昇格・降格制度があり、それによって次回大会でどのディビジョンに入るかが決まるためだ。つまり、現在リーグBで戦っている国は今年のネーションズリーグを優勝することはできない。ただし、昇格すれば次回大会では最高レベルで戦うことができる。

欧州選手権予選

さらにネーションズリーグは、2028年欧州選手権の予選でも重要な役割を果たす可能性がある。予選シリーズは2027年にスタートし、4か国または5か国で構成される12グループで争われる。各グループの1位12か国に加え、成績上位の2位8か国が欧州選手権本大会に自動的に出場する。残る2位4か国はプレーオフに回る。

そして、そこで再びネーションズリーグが関わってくる。ネーションズリーグのグループを制しながら欧州選手権に直接出場できなかった国には、プレーオフへ進むルートが与えられる可能性があるからだ。その際はリーグA、B、C、Dの各グループ勝者を上位ディビジョンから順に見ていく。

オランダ代表にとっても、これは重要になり得る。仮にオランダがネーションズリーグのグループを制しながら、不運にも欧州選手権への直接出場を逃した場合、ネーションズリーグがプレーオフ進出への追加ルートとなる。つまりこの大会は、欧州選手権のストレートインを逃した国々にとって、一種のセーフティーネットとして機能するわけだ。もっとも、グループ首位がそのまま自動的にプレーオフ行きになるわけではない。最終的な選出は、直接出場国とネーションズリーグのランキングに左右される。

最終的に何か国が欧州選手権プレーオフに参加するのかは、後になって明らかになる。その際には開催国の出場権獲得状況も影響する。現時点で特に明確なのは、ネーションズリーグが新たな国際タイトルを争う場であるだけではないということだ。