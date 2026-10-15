オランダ代表で62試合に出場した選手、チャンピオンズリーグでの悲惨な一夜を受け批判の的に

ナタン・アケが英国とトルコの両メディアで批判の的になっている。オランダ代表DFは、所属するフェネルバフチェがアストン・ヴィラに0-6で敗れた試合で、その敗戦に関与した。

フェネルバフチェはチャンピオンズリーグ第1節でASローマと1-1で引き分け、バーミンガムで今季の同大会初勝利を狙った。

しかし、前半終了時点でその望みはほぼ絶たれていた。12分にヨハン・マンザンビが先制点を決めると、前半にはニコラス・ジャクソンが容赦なく2ゴールを奪った。

特に2点目と3点目の場面では、アケの守備が精彩を欠いた。英紙デイリー・メールは、マンチェスター・シティやチェルシーなどでプレーしたアケを厳しく批判。元シティGKのエデルソンも批判を免れなかった。

「エデルソンとアケがシティであのようなプレーをしていたら、あれほど多くのタイトルを獲得することはなかっただろう。ブラジル人GKはジャクソンのシュートに対し、動きがひどくぎこちなかった。アケはさらに悪かった。ジャクソンのシュートを止めようとする努力がほとんど見られず、チームのほかの選手たちと同様、試合の大半であまりプレーする気がないように見えた」

トルコでも、オランダ代表として62試合に出場しているアケのプレーは評価されなかった。「シュクリニアルとアケの間、そしてアケとアーチー・ブラウンの間に大きなスペースが生まれた。さらに守備陣と中盤の距離も開き、チームは間延びして各ラインが分断された」と、イェニ・シャファクのコラムニストは記した。トルコの新聞の大半は、アケのプレーに5点をつけた。