マルク・ファン・ボメルはベルギーの新監督就任が目前に迫っているが、その周囲にはテクニカルスタッフも編成される必要がある。Het Nieuwsbladによると、マールテン・マルテンスがアシスタントの1人となる見通しで、ボウデワイン・ゼンデンも同様だという。

マルテンス（42）は、1月にAZを解任されて以降、無職の状態が続いている。失望の残る結果が続いたことで、同クラブを追われた。その期間も、ファン・ボメルのスタッフに加われば、まもなく終わりを迎える可能性がある。

マルテンスは本来ヘッドコーチであり、今年前半にはアンデルレヒトの候補にも挙がっていたが、今後はベルギー代表でアシスタントとしてキャリアを続けることになりそうだ。現役時代にはDe Rode Duivelsのユニフォームを9度着用したが、最後は2010年までさかのぼる。そのため、ベルギーの「黄金世代」にはあと一歩で加わらなかったことになる。

さらにHet Nieuwsbladは、このスタッフが主にオランダ人で構成されると予想している。現在、特に有力な名前として挙がっている1人がゼンデンだ。オランダ代表で54試合に出場した同氏は、ファン・ボメルがPSVで監督を務めていた当時、同クラブなどで働いていた。

ゼンデンをテクニカルスタッフに加える大きな利点の1つは、オリンピック・マルセイユ時代を経て、彼が今でもかなりフランス語を話せることだ。ファン・ボメルにはまだその能力はないが、監督に就任するためにフランス語をしっかり磨く意思はある。

ファン・ボメルの就任は、ここ数日中にも正式発表される見通しだ。49歳の指揮官には2028年までの契約が用意されており、ベルギーはその中で欧州選手権で大きな成果を狙っている。

息子のルベン・ファン・ボメルは、すでに問題はないとの見方をほのめかしていた。「これ、いつ放送されるの？」と、彼はESPNのカメラの前で笑いながら語った。「うまくいけば、まとまるはずだよ。そうでなければ、この部分はちょっとカットしておいて。」