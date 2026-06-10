オランダ代表で5試合に出場した選手が、ファン・ハールを大笑いさせた

『デ・テレグラーフ』の依頼で、アンドリース・ノッパートが2022年W杯を回想。オランダ正GKとして戦った長身守護神は、ルイ・ファン・ハール監督とのエピソードを語った。

ノッパートは大会直前のKNVBメディアデーを振り返る。「多くの写真と動画が撮影され、スタジアムで選手名がアナウンスされる際に大型スクリーンに映し出された」と5試合に出場したGKは語る。

代表全員に独自のゴールパフォーマンスが求められ、ノッパートも例外ではなかった。「ゴールやセーブを決めた時の喜びの表現だ。だが、そんな知識も経験もない。その場で思いつき、架空の双眼鏡を覗くポーズをとった」。

その様子を間近で見ていたファン・ハールは腹を抱えて笑った。この写真はセネガル戦勝利直後に撮影されたもので、ファン・ハールもノッパートのパフォーマンスを真似てくれた。

ヘーレンフェーンの守護神は「ファン・ハールは相手の本質を見抜くし、同時に『そのままの君で良い』と感じさせてくれる」と語る。練習中、元代表監督が選手に示した率直なコミュニケーションの具体例もすぐに挙げた。

練習場の脇には選手用のクーラーボックスがあり、水しか入っていないことに32歳のGKは不満を漏らした。一方、スタッフはソフトドリンクを飲んでいた。 「僕はそこで少し愚痴っていた。水ばかりではうんざりだったから。どうやら声が大きすぎたようで、ファン・ハールに聞こえてしまった。彼は大騒ぎしながら僕の方へ来た。『じゃあ、家では何を飲んでるんだ？』と彼は尋ねた。『まあ、その時の気分でね』と僕は答えた。

ファン・ハールは左右の冷蔵庫を指し、「左は君のものだ。右の水は他の選手用だ」と言った。ノッパートは、このアムステルダム出身の監督を非常に高く評価している。

「ファン・ハールと私は良い関係だった。言葉にできない感覚だ。この偉大な人物と素晴らしい瞬間を共有できた。唯一無二の経験だ」とノッパートは感謝を込めて締めくくった。