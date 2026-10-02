ノア・ラングはギリシャ対オランダ（2-2）で、後半開始から2-0のビハインドの状況でピッチに入った。ナポリのアタッカーは、オランダ代表が前半に毎回見せる戦いぶりに批判的だ。

ESPNの取材に対し、ラングはシャビ・エルナンデス監督の修正を分析した。「僕はハーフタイムに、創造性とひらめきをもたらして、勇気を示さなければならなかった。3人の交代選手（タイヤニ・ラインデルス、ライアン・フラーフェンベルフ、ラング、編集部注）は、それをきちんとやれたと思う」

右利きのラングは、監督がハーフタイムに、見せたプレー内容とビハインドに非常に怒っていたことを明かした。「前半の僕たちの出来は、もういい加減終わりにしなければならない。こういうことは僕たちにあまりにも多すぎる」

ネーションズリーグのドイツ戦（1-1）とセルビア戦（1-2）でも、シャビは精彩を欠いた前半の後にすでに手を加えなければならなかった。「なぜそうなるのか、僕にもまったく分からない。僕たちは強豪国でありたいし、強豪国と肩を並べたい。でも、単純に苦しむことが多すぎる」とラングは語る。

「もちろん、ギリシャとのアウェー戦は難しい試合だ。でも僕の考えでは、オランダとして勝たなければいけない試合でもある。強豪国でいたいなら、それを示して、こういう試合はしっかり勝たなければならない。こういうことが僕たちには多すぎる」とこのクリエイティブなアタッカーは続けた。

ラングによれば、ギリシャの方がオランダよりも勝利への意欲を見せていたという。「彼らは前半、僕たちよりも強く勝ちたがっていたし、それはかなり問題だ。ギリシャはホームで戦い、勢いもあり、モメンタムをつかんでいる。そこには備えていなければならない」

ラングは原因を正確に特定できてはいないが、過小評価が関係している可能性があると見ている。「もしかしたら僕たちは、『まあ簡単にやれるだろう』という感じで臨みすぎていたのかもしれない」