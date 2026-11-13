オランダ代表は、今週金曜日にホームで行われるネーションズリーグのギリシャ戦を前に、6選手が累積警告による出場停止の危機にある。このうち1人以上が次のカードを受ければ、出場停止となる。

ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、クインテン・ティンバー、ユリエン・ティンバー、ノア・ラング、ティジャニ・ラインデルスは、次にイエローカードを受けると出場停止となる。フィルジル・ファン・ダイクも同様だが、オランダ代表の主将は負傷のため金曜日の試合を欠場する。

クインテン・ティンバー、ファン・ヘッケ、ファン・ダイクは9月のドイツ戦（1-1）で警告を受けた。ユリエン・ティンバーとラインデルスは敵地でのセルビア戦で、ラングは敵地でのギリシャ戦でイエローカードを受けている。

これらの選手は次にイエローカードを受ければ出場停止となり、月曜日のグループ最終戦、ドイツ戦に出場できなくなる。オランダは11月16日にベルリンのオリンピアシュタディオンで試合を行う。

ネーションズリーグでは、イエローカード2枚で1試合の出場停止となる。その後も累計4枚、6枚、8枚に達するたびに出場停止となる。警告の累積がリセットされるのはグループステージ終了直後ではなく、準々決勝に入ってからだ。

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オランダは現在、ネーションズリーグのグループBで首位に立ち、4試合で勝ち点8を獲得している。ギリシャも勝ち点8で並ぶ。ドイツは勝ち点5、セルビア代表はまだ勝ち点を挙げていない。

オランダは前回のギリシャ戦で、前半を終えて0-2とリードを許していた。それでもファン・ダイクとラインデルスのゴールにより、シャビ監督率いるチームは勝ち点1を手にした。