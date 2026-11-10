オランダ代表で次の警告を受けると出場停止になる選手たち

オランダ代表は今週金曜日、ネーションズリーグでギリシャをホームに迎える。試合を前に、6選手が累積警告による出場停止の瀬戸際に立っており、次にカードを受ければ、該当する選手は出場停止となる。

ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、クインテン・ティンバー、ユリエン・ティンバー、ノア・ラング、タイアニ・ラインデルスは、次にイエローカードを受けると出場停止になる。フィルジル・ファン・ダイクも同じ状況だが、オランダ代表の主将は負傷により金曜日の試合を欠場する。

クインテン・ティンバー、ファン・ヘッケ、ファン・ダイクは9月のドイツ戦（1-1）で警告を受けた。ユリエン・ティンバーとラインデルスは敵地でのセルビア戦で、ラングは敵地でのギリシャ戦でイエローカードを受けている。

この選手たちが次にイエローカードを受ければ、出場停止となる。その場合、月曜日のドイツとのグループ最終戦には出場できない。オランダは11月16日、ベルリンのオリンピアシュタディオンで試合を行う。

ネーションズリーグでは、イエローカードが2枚に達すると1試合の出場停止となる。その後も4枚、6枚、8枚に達するたびに出場停止となる。累積警告はグループステージ終了直後にはリセットされず、準々決勝で初めてリセットされる。

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オランダ代表は現在、4試合で勝ち点8を獲得し、ネーションズリーグのグループBで首位に立っている。ギリシャも同じ勝ち点を獲得している。ドイツは勝ち点5で、セルビア代表はまだ勝ち点がない。

オランダは前回のギリシャ戦で、前半を終えて0-2とリードを許していた。しかし、ファン・ダイクとラインデルスのゴールにより、シャビ監督率いるチームは最終的に勝ち点1を手にした。