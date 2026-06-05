「オランダ代表で彼が足首を蹴られるのを、つい願ってしまうほどだ」

代表監督のロナルド・クーマンが、出場停止のデンゼル・ダムフリーズの代役としてマッツ・ウィッファーを選んだことについて、ヴァレンティン・ドリーセンは「理解できない」と語った。本来ミッドフィールダーのウィッファーは、そのポジションに適していないと『デ・テレグラーフ』紙『キックオフ』欄で指摘されている。

「彼は適任ではない。なぜ突然ダンフリーズの控えとして右サイドバックを任されるのか理解できない。ヘールトゥイダやフリンポンも十分にその役割をこなせる」とドリーセンは批判した。

さらに「何の前触れもなく、イングランド7位のブライトンで15試合ほど右サイドバックを務めただけで選ばれた。ブライトンだよ。30代半ばのフェルトマンをスタメンから外しただけだ。そんなに難しいか」と続けた。

「だが私はウィッファーはむしろMFだと思う。MFとしてはブライトンにふさわしくなく、右SBにしただけだ。あれは本物の右SBではない」とドリーセンは強調した。

同僚のマイク・フェルウェイは「試合後、クーマンは『ブライトンでのウィッファーは内側、代表では外側を重視する』と話した」と補足する。

「実際、クーマンの選択は2つとも不可解だ。ヴァレンティンは右翼サマーヴィルの起用についてクーマンと議論した。彼はサマーヴィルを右翼として見たことがなかったからだ。さらに、ゲルトゥイダがいるのにウィッファーを右SBに使うのも理解できない」と、このアヤックスウォッチャーも納得していない。

「ウィッファーが足首を蹴られてゲルトゥイダが急きょ招集されることを願うしかない。あれは本当に奇妙な選択だ」とヴェルウェイは結んだ。