オランダ代表での人種差別問題を受け、KNVBが対応：「極めて遺憾」

ジャスティン・クライフェルト、クリセンシオ・サマービル、クインテン・ティンバーの3選手は、自身のSNSでオランダ代表の「サポーター」から人種差別的な言動を受けたため、コメント機能を制限した。オランダサッカー協会（KNVB）も声明で強い嫌悪感を表明した。

月曜日の決勝トーナメント1回戦ではモロッコと120分間対戦し、PK戦へ進んだ。

両国とも成功率は低かったが、オランダ代表はさらに不振だった。ジャスティン・クライフェルト（ポスト）、クインテン・ティンバー（枠外）、クリセンシオ・サマービル（セーブ）の3人がPKを失敗した。

5本目のキックをイスマエル・サイバリに決められ、モロッコが次のラウンドへ進んだ。オランダ代表は全員落胆し、3人も沈痛な面持ちだった。

試合後、3人はSNSで憎悪と人種差別的なメッセージを受け、コメント機能を制限または停止した。

KNVBは「極めて遺憾」と表明し、差別通報サイトへの報告を呼びかけた。

同連盟は以前からネット上のヘイトや人種差別へのキャンペーンを実施。「サッカーは多様な人々を結びつけるが、差別はそれとは正反対の作用をもたらす。つまり、サッカーの理念とは真っ向から相反するものだ」

KNVBは通報窓口に報告する予定で、法務担当者が発言が犯罪に当たるかを判断し、検察庁が捜査を開始する可能性があるとNU.nlは伝えている。