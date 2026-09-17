アミル・ブアムディは今季、PSVでブレイクを果たし、そのことで早くも将来についての問いが向けられている。18歳の左ウイングは、オランダ代表とモロッコ代表のどちらで国際試合に出場することを望むのだろうか。

ブアムディはシッタートで生まれ、オランダで育った。だが、両親の国籍の関係でモロッコを選ぶこともできる。

「今では自分をアイントホーフェンの人間だと感じているけど、モロッコにルーツを持つことは自分のアイデンティティーの大切な一部です」と、本人は雑誌『De PSV Supporter』で語っている。

「僕はオランダU-18でプレーしたことがあり、モロッコU-20にも一度招集されました。でも、そのときは負傷のため残念ながら行けませんでした」

「だから、まだ両国のためにプレーすることができます。いつかその選択をする時が来たら、その時にどうするか考えます。今その決断を下す必要はありません。自分の焦点はPSVと、ここでの成長にあります」

ブアムディはローダJCとPSVの下部組織でプレーした。8月初旬にはアイントホーフェンのトップチームでデビューを果たし、AZに0-4で敗れたヨハン・クライフ・スハールの一戦に出場した。

現在、ブアムディのPSVトップチームでの出場は通算6試合となっている。その中で2アシストを記録。ヨングPSVではここまで13試合に出場し、1ゴール3アシストをマークしている。