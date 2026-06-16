『The Athletic』のデビッド・オーンスタイン氏によると、トッテナム・ホットスパーはヤン・ポール・ファン・ヘッケの移籍で合意した。現在ワールドカップに出場中のオランダ代表DFの移籍金は、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンへ6000万ユーロ以上。

選手とスパーズはすでに個人合意に達していたが、移籍金で合意しておらず、今回その点でも合意した。

契約期間は不明だが、複数年になると報じられている。トッテナムでは、かつてブライトンで共にしたロベルト・デ・ゼルビ監督と再会する。

トッテナムではミッキー・ファン・デ・ヴェンやシャビ・シモンズともチームメイトになる。ファン・デ・ヴェンは先日、ヴァン・ヘッケと移籍について話し合ったと明かした。

ファン・デ・ヴェンは先日ニューヨークでの会見で「もちろんクラブについて話した。良いステップになると思う」と語った。

正式決定でW杯に集中できるファン・ヘッケは、ファン・ダイクとセンターバックの定位置を確保。日本戦（2-2）では好パフォーマンスを示した。

なお、NACブレダは2020年の売却時に再移籍時の分配金7.5％を条件としており、今回約450万ユーロと育成補償金を受け取る。