オランダ代表がスウェーデンを圧倒し、次ラウンド進出がほぼ確実となった

オランダ代表は土曜夜、米国開催のワールドカップでスウェーデンに5－1で大勝した。ヒューストンで行われた試合では、ブライアン・ブロッベイとコディ・ガクポがそれぞれ2得点を挙げ、早くも優位に立った。スウェーデンのアンソニー・エランガが1点を返したが、終盤にクリセンシオ・サマーヴィルが追加点を決めた。 グループFで勝ち点4とし、得失点差も大きく、オランダは事実上決勝トーナメント進出を決めた。

クーマン監督はサマーヴィルに代わりブロッベイを先発起用し、その采配が当たった。 これによりドニエル・マレンは右サイドへ移動した。ブロッベイはその期待に応え、開始5分で左からの攻撃をガクポがクロス、これを至近距離で押し込み1-0とした。

直後にギョケレスがチャンスを作ったが、フェルブルッゲンが阻止。17分にはダムフリーズの右クロスをブロッベイが再び決め2-0とした。

しかし最初のドリンクタイムを境に流れが変わる。スウェーデンは戦術を切り替え、アヤリ、イサク、ギョケレスが圧力を強め、ヴェルブルッヘンに連続セーブを強いた。

前半終了間際には、ヴェルブルッゲンのセーブをラーゲルビエルケが押し込んだがオフサイド。スウェーデンの攻勢もあったが、オランダは2－0で折り返した。

後半開始早々、代わって入ったサマーヴィルとダムフリーズの連係からガクポが追加点。

54分には速攻からサマーヴィルがガクポにパス、ガクポが中央へ切り込んで4-0とし、試合を決めた。

直後、スウェーデンのカウンターから途中出場のアンソニー・エランガが1点を返したが、形勢は変わらなかった。

終盤はオランダが試合を支配し、ブロッベイに代わってデパイが投入された。スウェーデンは得点を狙ったが、逆に89分、スモールヴィルに追加点を許した。

89分には途中出場のサマーヴィルが左足で17mのシュートを決め、5－1。オランダがヒューストンで完勝した。