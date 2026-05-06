ナイジェル・デ・ヨングは水曜日の会見で、2026年W杯後にロナルド・クーマンがオランダ代表監督を退任した場合の後任候補とまだ接触していないと明かした。現監督を全面的に信頼しているためだ。

クーマン監督の代表契約は今夏のW杯後に満了し、続投かは大会後に決定される。そのため、KNVBトップサッカー部門ディレクターのデ・ヨングは現時点で後任候補と接触していない。

「W杯後のあらゆるシナリオに備えるのはプロとしての責任だ」とデ・ヨングは『デ・テレグラーフ』に語った。「だが候補者と接触はしていない。W杯でのオランダ代表の成績についてクーマンに全幅の信頼を置いているからだ」。

「現時点では代表監督のポストは空いていない。クーマンが優勝して続投を希望すれば歓迎する」とも語り、W杯に集中する方針を示した。7月に別々の道になっても、準備に支障はないという。

代表監督候補として名前が挙がっていたPSVのピーター・ボス監督は、去就が不透明なまま契約を2年延長した。

デ・ヨングは「彼はPSVで素晴らしい仕事をしている一流監督だが、まだ話が出ていないことについて先走りはしない」と述べた。 「だからこそ、彼がPSVとの契約を延長したのも理解できる。ゼイスト（オランダ代表の拠点）で動きがあれば、内部にも外部にも代表監督の候補はいる。ただし、クーマンがW杯後に退任した場合だが」。デ・ヨングは具体的な名前は挙げなかった。

目前に迫ったワールドカップでは、オランダ代表に高い可能性を見出す。「目標はベスト4だが、野心は世界一だ。選手、スタッフ、働き方を考えれば、実現可能と信じている」

デ・ヨングはオランダサッカーの最高責任者であることを痛感している。 準決勝に進めなくても辞任はしない。自分には厳しいが、KNVB技術部門の取り組みにはそれ以上の価値がある。当初の予定通り、2023年1月まであと4年は職務に当たる。 米国大会や2030年大会で優勝できなければ、その責任は私が負う」と語った。