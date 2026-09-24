キース・スミットは、できるだけ早くオランダ代表に再び合流したいと考えている。本人が『Voetbal International』の取材で明かした。U-21オランダ代表のメンバーに入っていることは決して悪いことではないが、次の期間に向けてはシャビ・エルナンデス監督から招集を受けることが目標だという。

代表監督として初めての記者会見で、シャビ監督はバレンタイン・ドリーセンからの質問を受け、スミットのパフォーマンスを注視していると明かしていた。「昨日と今日、我々はキース・スミットをチェックしていた」と、シャビ監督は1カ月前に語っていた。「様子を見よう」

最終的にシャビ監督はスミットを招集しない決断を下した。それでもAZのこのトップタレントは、代表監督が自分について言及してくれたことを称賛と受け止めている。「僕のことも見てくれているのはうれしい。できる限り良いプレーを続けていれば、またそこに加われることを願っている」。明快なメッセージを発した。

20歳のMFは、そのためにはまだいくつか変えなければならないことがあると自覚している。「現時点では、まだ十分ではない。それは自分でも分かっている。これからの期間で良くなっていく感覚はある。それはそうならないといけない」とスミット。シーズン序盤には鼠径部の不調に悩まされていた。

ひとまずスミットは、U-21オランダ代表のメンバー入りで満足しなければならない。本人にとって、それも決して悪いことではない。「ここに来られるのは、いつだって名誉なこと。U-21オランダ代表でプレーできるのも、やはり名誉なことだし、純粋にうれしい」

当面のスミットにとって最大の目標は、やはりオランダ代表への復帰だ。その一方でMFは、国内外からの関心がありながらも今なおプレーするAZでの成長に完全に意識を向けている。

「移籍期間の初めには、自分は移籍するだろうと思っていた」と、彼は率直に語る。「でも実際には、何も来なかった。AZに残ることを悪く思ったことはないし、今もそう思っていない。まだ改善できることはたくさんある。それに、あそこは自分の居場所でもある」