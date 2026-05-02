オランダ人GK、出身地の優位で大型移籍へ期待

『デ・テレグラーフ』紙は土曜、AZがセム・ウェスターフェルトの契約オプションを行使せず、フリーエージェントとなることを報じた。彼には複数クラブが関心。特にアスレティック・ビルバオが獲得を狙う。

アスレティックはバスク生まれの選手のみを獲得する方針で、ビルバオでプレーできるのはその条件を満たす選手だけだ。

ウェスターフェルトは23年前、当時父親のサンダーがレアル・ソシエダでプレーしていたためサン・セバスティアンで生まれた。この出生地が、彼に特別な移籍をもたらす可能性がある。

スペインで育ったウェスターフェルトは、父サンダーがレアル・ソシエダ、レアル・マヨルカ、アルメリアでプレーしたためスペイン国籍を取得できる。スペイン語も流暢で、移籍の障害は少ない。

ラ・リーガ以外のベルギーやドイツのクラブも興味を示しているが、レベルは低い。ベルギー2部のOHルーヴェンと2.ブンデスリーガのFCカイザースラウテルンも獲得を狙う。

ただし、移籍しても即レギュラーは難しい。サン・マメスでは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表の正GKウナイ・シモンが君臨しているからだ。

AZユース出身でU-19などでプレーしたがトップデビューは果たせなかった。今季はMVVマーストリヒトにレンタルされ、毎週ゴールを守っている。