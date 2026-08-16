アヤックスはこの夏、ジョエル・ピローの移籍を巡って同選手の関係者と話し合いを行っていた。27歳のストライカーの代理人が『Voetbal International』に明かした。

ピローは2023年からリーズ・ユナイテッドと契約しているが、昨季は徐々に出場機会を失っていた。そのため、この夏のうちにリーズを去る可能性が高まっている。

ウェストハム・ユナイテッドが獲得に動き、1500万ポンドを提示した。しかし、リーズは2000万ポンドを求めており、当初は1600万ポンドの要求額を設定していた。

そのことに対し、ピローと代理人のテオ・ルーベルスは理解を示せなかったと、後者がVIで語っている。「私はこう言った。この先数週間で何も起きないなら、リーズはもう二度と私に電話してこなくていい。なぜか？ 突然、当初の要求額から外れたからだ」

「そうなると、かなり難しい話になる。夏の間ずっとジョエルには多くの関心が寄せられていた。私たちはアヤックスについてジョルディ・クライフと話をしたが、要求額を聞いた時点でもう選択肢ではなくなった。同じことは、例えばフランスのストラスブールやスペインのアラベスにも当てはまった。アンデルレヒトも手を引いた。要求額が市場に見合っていないことが分かったからだ」

「序列で3番手のストライカーで、まったく出場機会がなく、しかも監督のサッカーにも合っていないのなら、それは行き過ぎだと思う。そうなれば、約束を破るのはスマートではないとも思う。だから私は一線を引いた。それも私の仕事の一部だ。私はジョエルを守る」とルーベルスは語った。

なお、両クラブはその後すでに解決策を見いだしている。VIによれば、最後の詳細がまとまり次第、ピローは来季、リーズからウェストハムへレンタル移籍する見通しだ。ロンドンのクラブが昇格した場合、買い取りが義務付けられる。