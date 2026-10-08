英国メディアによると、イングランドサッカー協会（FA）は規則E1.2に違反したとしてマリン・シェリフを処分した。エバートンU-21でプレーするオランダの世代別代表歴4試合の同選手には、5000ポンド、日本円換算で約5900ユーロの罰金が科された。

「この選手は、サッカーの試合に関する61件の賭けを行わせ、許可し、または可能にしたことで、FAの規則E1.2に違反したことを認めた」とFAは記している。賭けは2024年11月20日から2026年2月12日の間に行われた。

The Independentによると、シェリフは、総額約2000ポンド（2360ユーロ）の賭けが自身の名義のアカウントから行われたことを認めた。一方で、自分自身で賭けを行ったことは一度もないとも説明した。FAはこの主張を認めている。

「独立した監督委員会の公聴会では、8月に起訴された後のシェリフの迅速な罪の認定、手続きへの協力、そして『心からの反省』が考慮された」と、The Independent.

20歳のシェリフはリベリア生まれだが、オランダで育った。身長1メートル93のストライカーはアルメレ・シティの下部組織に入り、そこで注目を集めた。複数クラブが獲得に動き、最終的に2019年にエバートンが獲得した。

シェリフはリバプールで成長を遂げ、トップチームデビューにあと一歩まで迫ったことも数回あった。2027年半ばまでエバートンと契約を結ぶシェリフは、昨季にまずロザラム、その後ポート・ヴェイルへレンタル移籍。両クラブで2ゴールずつを記録した。

2023年にはオランダU-17代表として4試合に出場した。同年3月には、シェリフはU-17欧州選手権予選の数試合に向けて招集された。左利きの同選手は印象的なプレーを見せ、最終的にはハンガリーでのU-17欧州選手権本大会のメンバー入りを果たした。世代別代表通算は4試合となっている。



