ダニーロ・ドゥーキは月曜夜、ラツィオで強烈な印象を残した。元アヤックスの同選手はウディネーゼ戦の1-2の勝利で重要な役割を果たし、試合後にはイタリアのサポーターからX上で「壁」とまで評されるなど、多くの称賛を集めている。「すでに最高の補強だ」という声も上がっている。

ドゥーキはこの夏、ウニオン・ベルリンからフリーでラツィオへ移籍し、ローマで早くも存在感を示している。28歳のセンターバックはウディネでのプレー後、幅広く称賛されており、あるサポーターは「またしてもドゥーキの素晴らしい試合だった」と書いている。

その守備の仕方にも強い印象が残っている。「気のせいか、それともこのドゥーキはかなり強いマンマーカーなのか？ ポジショニングの感覚が良く、守備の状況を読む力も高く、フィジカル能力もある」といった反応がある一方、別のファンはもう1人の元アヤックス選手にも触れ、「完璧なドゥーキ、ケネス・テイラーは全盛期だ」と評している。

ドゥーキはウディネーゼ戦で守備の仕事だけにとどまらなかった。終了10分前、左サイドでケネス・テイラーからパスを受けると、このセンターバックは素晴らしいクロスを元AZのアルベルト・グズムンドソンへ送り、グズムンドソンがヘディングで決勝点となる1-2を決めた。あるサポーターは右サイドバックのマヌエル・ラッツァーリへの皮肉も忘れず、「ドゥーキの方がラッツァーリよりいいクロスを上げる」とコメントした。

その前までラツィオはウディネで長い時間苦しんでいた。後半開始直後、イェスパー・カールストレームがGKの股を抜くシュートを決め、ウディネーゼが先制した。その後、ケネス・テイラーも重要な役割を果たした攻撃から、ダヴィデ・フラッテージがジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるチームに同点弾をもたらした。

テイラーは途中出場のタイジャニ・ノスリンからボールを受け、マッティア・ザッカーニをフリーにし、そのクロスからフラッテージが1-1を決めた。決勝点でもこの元アヤックスの選手が攻撃の起点となり、ドゥーキをフリーにしたことで、そこからのクロスがグズムンドソンにつながった。

こうしてテイラーもまた、イタリアのファンの間でますます強い印象を残している。あるファンは「ケネス・テイラーはスーパーな選手だ」と書き、別のサポーターは「無限の強度とクオリティー」と表現した。さらに別の声では、テイラーは「中盤を支配し」、多くのボールを奪ったと評されている。

この2人のオランダ人選手の活躍は、ラツィオのセリエAでの完璧なスタートにも貢献している。ローマのクラブは3試合を終えて勝ち点9で3位につけており、同じ街のライバルであるASローマ、そして昨季王者インテルもまだ勝ち点を落としていない。