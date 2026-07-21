オランダ人モデルがオコエを強く批判し、GKを提訴。

オランダ人モデルのジェリシア・ウェストホフは、元スパルタ・ロッテルダムGKマドゥカ・オコエを家庭内暴力、虐待、育児放棄で訴えた。

彼女はインスタグラムで「あなたは息子に電話もしないし、会おうともしない。息子の母親を罰することに忙しすぎるから。あなたが金欠だった頃、私がお金を貸さなければならなかったあの頃、あれほど欲しがっていたあなたの息子なのに」と怒りをぶつけている。

「私がそんな男と付き合うほど馬鹿だと思ったの？」とウェストホフは語り、オコエの周囲から圧力を受けていると明かした。「イメージがあれば何でもできる。従わなければチームが追いかけ回す。でももういい。私が悪者になれば」

訴訟に踏み切るまでには時間がかかった。「裁判も通報も行動も怖かった。あなたが息子を罰すると分かっていたから。それでも冷静に何度もチャンスを与えた。なのに、あなたは面倒を見たか？見ていない。私の家でしか会わないから、父親の役目を果たせていない」

西ホフは『デ・テレグラーフ』紙に対し、オコエが息子をほとんど気にかけていないと語った。息子が4度集中治療室に運ばれた際も、ナイジェリア代表GKは姿を見せなかった。

さらにオコエは、米ラッパーのカーディ・Bとベネチアで目撃され、交際疑惑が再燃している。

投稿の最後で、ウェストホフはオコエが女性だけでなく「男性とも」浮気していたと結んでいる。