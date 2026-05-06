ナイジェル・デ・ヨングは水曜日の会見で、2026年W杯後にロナルド・クーマンがオランダ代表監督を退任した場合の後任候補とまだ接触していないと明かした。現監督を全面的に信頼しているためだ。

クーマン監督の契約は今夏のW杯後に満了し、続投かは大会後に決定する。そのため、KNVBトップサッカー部門ディレクターのデ・ヨングは現時点で後任候補との接触を避けている。

「W杯後のあらゆるシナリオには備えている。それがプロとしての責任だ」とデ・ヨングは『デ・テレグラーフ』に語った。「だが候補者と接触はしていない。私はクーマンと代表チームの結果に全幅の信頼を置いているからだ」。

「現時点では代表監督のポストは空いていない。クーマンが優勝して続投を希望すれば歓迎する」とも語り、W杯に集中する方針を示した。7月に別々の道になっても、準備に支障はないという。

代表監督の座にはピーター・ボスの名前も挙がっていた。PSV監督の彼は代表職に前向きだったが、クーマンの去就が不明なままだったため、PSVとの契約を2年延長した。

デ・ヨングは「彼はPSVで素晴らしい仕事をしている一流監督だが、まだ話が出ていないことについて先走りはしない」と述べた。 だからこそ彼がPSVとの契約を延長したのも理解できる。ゼイストで動きがあれば、内部にも外部にも代表監督の候補はいる。ただし、クーマンがW杯後に退任した場合だ」と述べ、デ・ヨングは具体的な名前は挙げなかった。

目前に迫ったワールドカップでは、オランダ代表に大きな可能性を見出す。「目標は準決勝進出だが、野心は世界一になること。代表選手やスタッフ、そして最大限の力を引き出す働き方を考えれば、実現可能だと信じている。」

デ・ヨングはオランダサッカーの最高責任者であることを痛感している。 準決勝に進めなくても辞任はしない。自分には厳しいが、技術組織の責任者としてやるべきことがまだある。当初の予定通り、2023年1月まで4年間は職務を全うするつもりだ。 米大陸大会や2030年大会で優勝できなければ、その責任は私が負う。」