オランダサッカー協会（KNVB）は、ワールドカップチケットの配分でロナルド・クーマンを先頭に据えた。

マイク・フェルヴェイ氏は、ワールドカップのチケット配分についてオランダサッカー協会（KNVB）の対応に驚いている。同氏は『デ・テレグラフ』紙記者で、ロナルド・クーマン代表監督が他のスタッフより大幅に多くのチケットを受け取っていると指摘した。

また、KNVB施設から配信された動画では、ジャスティン・バイロウの落選も取り上げた。財政上の理由で、オランダ代表はW杯にGKを4人ではなく3人連れて行く。クーマン監督は練習用に追加のGKを望んだが、KNVBは費用を理由に却下した。

今夏のオランダ代表GKはバート・フェルブルッゲン、マーク・フレッケン、ロビン・ロエフスの3人。ビジョウは4人目の候補だったが、実現しなかった。

フェルウェイは「クーマンは『予算の都合だ』と話していた」と説明する。「KNVBはそれほど気前がよくない。王立とはいえ、寛大とは言えない」。

その理由についてフェルウェイは「ワールドカップの全試合でスタッフ1人につきチケットは1枚のみ、監督には4枚配られると聞いた。残りは自費で購入だ」と語る。

「財政理由で4人目のGK帯同を諦めるのはおかしい」とフェルウェイは指摘する。「待機リストに4人目のGKがいないのも不自然だ。ルツハレル・ヘルトゥイダやイアン・マッツェンと同じように練習に参加しているのに」。

まるでバイロウが「代わりの選手を探せ」と言ったかのようだ。彼はまだW杯に出場できる可能性があり、コンディションを維持しなければならない。それでもなぜ彼がここにいるのか、私には謎だ」と、この朝刊紙のオランダ代表ウォッチャーは締めくくった。