オランダサッカー協会（KNVB）は、ロナルド・クーマンの後任を「早急に」発表したい意向だ

オランダサッカー協会（KNVB）のプロサッカー部門ディレクター、マリアンヌ・ファン・レーウェン氏とトップサッカー部門ディレクター、ナイジェル・デ・ヨング氏が、ロナルド・クーマン監督の辞任についてコメントした。デ・ヨング氏は、9月に再開されるネーションズリーグを控え、新監督の選任に「一定の急ぎ」が必要だと認めた。

モロッコ戦で1-1（PK戦）敗退後、守備的布陣（5-2-3）への批判を受け、クーマンは辞任を決意した。

試合後に退任を示唆したクーマンは、火曜夜に正式に辞任を発表した。デ・ヨングは「ロナルドは数年にわたり信念を持って代表を率い、多大な貢献をした。KNVBを代表して感謝したい」と述べた。

「ワールドカップ後に予定していた評価作業はすでに始まっており、その一環として代表監督のポストも検討する。ロナルドが大会後に退任するというシナリオは、我々が想定していた一つだった。」

「9月にUEFAネーションズリーグが始まるため、一定のスピード感は求められますが、最適な選択をするために必要な時間は確保します」と語った。 後任候補は現時点で不明だ。オランダ代表は9月24日、ホームでドイツと対戦し、ネーションズリーグをスタートする。

ファン・レーウェン氏は、2期合計64試合を率いたクーマン氏に感謝を表明。最高成績は2024年欧州選手権の準決勝進出で、決勝進出をかけた一戦ではイングランドに惜敗した。当時、クーマン氏は妻バルティナさんの慢性乳がんという私的な試練を抱えていた。

「私生活で困難な時期でも代表に全力を尽くした」とファン・レーウェンは語り、「品位とプロ意識で代表の優れた大使だった」と続けた。

「今は何よりも感謝を伝えたい。KNVBを代表し、ロナルド、その妻、家族に幸運を祈ります」とファン・レーウェン氏は語った。別れのメッセージでクーマン氏は代表と古巣クラブに感謝を表明。この件で、かつての名DFが再び監督として戻る可能性は低いと見られている。