オランダサッカー協会（KNVB）は「パスポートゲート」の事態がさらに深刻化するのを懸念しており、判決はまもなく下される見通しだ

火曜朝、「パスポートゲート」の仮処分手続きが開かれた。NACブレダは、ゴー・アヘッド・イーグルス戦（0-6敗）でディーン・ジェームズの出場資格がないとして提訴。再試合か無効を請求した。

NAC側弁護士ティム・ウィルムスは火曜、再試合の必要性を強調。「結論として、KNVBは規則第7条を誤解釈していた」と主張した。降格圏に沈むNACにとって、再試合は緊急の課題だ。

KNVBは「雪だるま式に同様の請求が相次ぐ」と主張したが、NAC側は「再試合が認められても他クラブが追随するかは疑問」と反論した。

これに対しサッカー協会側弁護士ミヒール・ファン・ダイク氏は、アヤックス、フェイエノールト、テルスター、FCヴォレンダム、ヘラクレス、TOPオスの各クラブも法的措置を取っていると指摘し、波及効果を強調した。 「パスポート問題は11選手、8クラブ、133試合に影響している」と述べた。

裁判官は、事態の拡大を防ぐための8日間の猶予期間について質問。KNVBは、複数のクラブが提訴の動きがあり、すでにエールディヴィジ終盤に悪影響だと主張した。

最後にプロサッカー部門ディレクターのマリアンヌ・ファン・レーウェン氏は「パスポート問題でプロサッカー界は未踏の領域に入った。意図的な行為をした者はいない」と述べた。

理事長は、KNVBがプロサッカー界全体の利益を考慮し、慎重に判断したことを強調した。判決は来週月曜12時に下される。