オランダサッカー協会（KNVB）がハリー・スタイルズ騒動に終止符を打ち、介入した

オランダサッカー協会（KNVB）は水曜日、プレーオフとスタジアム使用の規則を一部変更すると発表した。同協会は「ハリー・スタイルズ事件」のような混乱を避けるため、ケウケン・カンピオン・ディヴィジのプレーオフ方式も調整する方針だ。エールディヴィジCVのヤン・デ・ヨング総支配人がESPNに語った。

デ・ヨング氏は、プレーオフ制度が見直され、変更が実施されると明言した。これは毎シーズン終了後に議論される事項だ。「誤解を避けるために言っておくが、毎年、リーグ運営委員会がプレーオフの形式を決定しなければならない」と彼は語った。

来季はVriendenLoterijエールディヴィジ16位チームが準決勝へ戻る。準備期間は十分にある。再来年の欧州選手権（EK）後は再び見直す予定だ。

今季は16位ヴォレンダムが決勝に進んだが、リック・クライス監督率いるチームはPK戦の末、ウィレムIIに敗れた。

欧州カップ戦出場をかけたプレーオフも変更される。アヤックスはヨハン・クライフ・アレナがハリー・スタイルズのコンサートで使用できなかったため、ヴォレンダムのスタジアムでプレーオフを戦った。このような事態を防ぐため、スタジアム使用ルールも厳格化される。

「先週のパートナー会議で、エールディヴィジの各クラブは、原則としてヨハン・クライフ・スカールからプレーオフ最終戦まで自スタジアムを確保することになりました」とデ・ヨング氏は説明する。「それでも使用できない場合、欧州カップ戦プレーオフのホーム開催権を失う可能性があります。」

代替案は可能だが、リーグ運営委員会の承認が必要で、承認されなければホーム開催権を失い、アウェー戦となる。

「つまり、クラブは代替案を探せるが、手続きは1月1日までに完了させなければならない」と結んだ。