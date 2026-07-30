オランダサッカー協会（KNVB）は来週、オランダ代表の監督としてロナルド・クーマンの後任に関するニュースを公表する見込みだ。 『Voetbal International』がそう伝えている。

オランダがワールドカップでモロッコにPK戦の末に敗れて敗退してから、きょうでちょうど1カ月となった。クーマンはそのほぼ直後に退任を発表していた。

それ以降、フットボール部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングが後任探しを進めているが、いまだ決着していない。「9月にネーションズリーグが始まることを考えると、ある程度のスピードが求められるのは分かっている」と、彼はワールドカップ敗退直後に語っていた。

すでに、第一候補だったアルネ・スロットが就任しないことは明らかになっている。47歳の指揮官は、クラブフットボールでより長いキャリアを優先している。ヨーロッパのどこかで仕事に就く意向だが、具体的にどこなのかはまだ不明だ。

「スロットとKNVBが話し合いをしたのか、また何度話し合ったのかは不明だが、代表監督探しがすでに5週間続いているという事実が、何らかの面談があったことを物語っている」と、『VI』のマルタイン・クラベンダムは伝えている。

彼は、KNVBが来週ニュースを公表するとみており、その中で名前を1人だけ挙げている。「協会は今、別の候補へ切り替えざるを得ない。ミヒャエル・ライツィハーがリストに入っていることは以前から知られていた。彼はすでにKNVBでU-21オランダ代表の監督を務めている。以前はヨング・アヤックスを率いていた」

最近までオランダ代表と関連づけられていた他の名前は、現時点では現実的ではないようだ。ピーター・ボスはPSVでプレシーズンの準備の真っただ中にあり、一方でエリック・テン・ハフはFCトゥウェンテのテクニカルディレクターとして、すでに「就任可能ではない」と明確に伝えている。