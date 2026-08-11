オランダサッカー協会、オランダ代表監督候補として外国人候補と協議へ

オランダサッカー協会（KNVB）が、オランダ代表の新監督候補としてロベルト・マルティネス氏と協議を進めていると、『デ・テレグラーフ』が報じた。53歳のスペイン人指揮官は、今夏の2026年ワールドカップでもポルトガル代表を率いていた。

6月30日、つまり約1カ月半前に、クーマンはオランダ代表監督を続投しないことを明らかにした。KNVBはその後、複数回にわたって協議を行ってきたが、最終的な後任はまだ決まっていない。

1週間あまり前にKNVBと長時間の話し合いを行ったこともあり、マイケル・ライツィヘルが長らく最有力とみられていたが、ここに来て状況が変わる可能性も出てきた。

『デ・テレグラーフ』は「ナイジェル・デ・ヨングがKNVBを代表し、代表監督のポストについてロベルト・マルティネス（53）と協議を行った。スペイン人指揮官は、オランダサッカー協会のテクニカル部門ディレクターとマラガで会談したようだ」と伝えている。

マルティネスは長年にわたってベルギーの黄金世代を率い、直近の期間はポルトガル代表監督を務めていた。今夏のワールドカップでは、最終的に世界王者となったスペインに敗れ、期待外れのベスト16敗退に終わった。

マルティネスはジョルディ・クライフと親しい関係を築いており、さらにその父ヨハンのフットボール哲学の支持者でもある。スペイン人指揮官との最初の協議がどのように進んだのかは、現時点ではまだ明らかになっていない。