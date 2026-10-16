オランダサッカー協会（KNVB）の検察官が、ジョン・ファン・ブーケリングに30カ月の資格停止処分を求めていることが、木曜夜の懲戒審理で明らかになった。ファン・ブーケリングは重傷害の疑いをかけられている。

ファン・ブーケリングは、アマチュアサッカーの強豪対決、アイセルメールフォーゲルス対GVVVのハーフタイム中に重傷害を負わせた疑いをかけられている。フェイエノールトやNECなどでプレーした元選手は、アイセルメールフォーゲルスのキエルモ・デュマイの顔を殴ったとされる。

数週間前、スポルトパルク・デ・ウェストマートで事態は収拾がつかなくなった。スコアが0-2のなか、両チームがロッカールームへ向かったところで問題が起きた。RTVユトレヒトによると、デュマイは選手用トンネルに入る際、顔を殴られたという。

デュマイは大きなけがを負った。写真では顔が血まみれになり、歯を数本失っていることが確認できた。今回、加害者はファン・ブーケリングとみられることが明らかになった。彼はGVVVで、兄弟のデニス・ファン・ブーケリングのアシスタントコーチを務めている。

その後、GVVVは声明を出し、ファン・ブーケリングを即時解任することを決めた。「クラブ幹部は試合終了直後に対応し、何が起きたのか、関係者がどのような役割を果たしたのかについて慎重に調査を開始しました。現時点で得られている情報に基づき、クラブ幹部は、監督のデニス・ファン・ブーケリングとアシスタントコーチのジョン・ファン・ブーケリングが、直ちにG.V.V.V.での職務を行わないことを決定しました」

「また、クラブ幹部は、両者との協力関係を続けるための十分な基盤がないとの結論に達しました」。これにより、両指導者がアマチュアクラブを去ることが明らかになった。

ジョン本人が監督を務めていたフェルプのSCフェルウェズームも、一連の事件を受けて解任を決めた。検察官の要求が認められれば、ファン・ブーケリングは今後2年半、指導者としてピッチ脇に立てなくなる。裁定は近く下される見込みだ。