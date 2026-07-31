「オランダサッカー協会から時間があるかと聞かれたので、私はすぐにザイストへ車を走らせた」

アルネ・スロットとエリック・テン・ハフは、オランダ代表監督の職を断った。エールディビジ王者PSVとカップ戦優勝のAZが争うヨハン・クライフ・スハールを前にした記者会見で、ペーター・ボスは空席となっているポストについて再び質問を受けた。するとPSV指揮官は、その噂を茶化した。

一時は、リヴァプールが金銭面の解決策を考え出したことで、アルネ・スロットがやはりオランダ代表監督になるようにも見えた。契約期間が合意の妨げになっているようだったが、木曜日にスロットは当面クラブの監督を続けたい意向だと明らかになった。これにより、彼もこの職を断ったことになる。

また、退任したロナルド・クーマンの後任候補として、ボスの名前も以前から挙がっている。今月初めには、PSV指揮官は代表監督職について何も話したくないとして、その質問を受けて立ち去っていた。

記者会見では、ボスは再びKNVBでのポストについて質問された。「昨夜午前2時に電話が鳴ったことなら話せる。知らない番号からで、私は出た」とボスは語った。

「するとKNVBだった。時間があるかと聞かれたので、私はすぐにゼイストへ向かった。そこで何時間も話した。練習にもぎりぎり間に合った。いい話し合いだったよ」と、指揮官は皮肉交じりの話を続けた。

その後、ANPの記者は、PSVと2028年半ばまでの契約を結んでいるこの指揮官に対し、KNVBキャンパスに泊まったのかと質問した。「いや、かなり長く話し込んだからね。だからそのまま直接アイントホーフェンに向かったんだ」。すると記者席からは小さな笑いが起きた。

ボスは今回もオランダ代表に関する質問に答える気はないようで、アイントホーフェンのクラブで迎える新シーズンに完全に集中しているようだ。